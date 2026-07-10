Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, Antalya'da birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla geniş katılımlı bir aşure etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinlik, sabah 10.00'dan gece 22.00'ye kadar kesintisiz devam edecek.

Organizasyon, Kırkpınar Bektaşi Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği ile Kaygusuz Sultan Araştırma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hayata geçiriliyor. Vatandaşlara aşure ikramının yapılacağı programda, yöresel halk müziği dinletileri, halk oyunları ve semah gösterileri yer alacak.

SAHNEDE KİMLER YER ALACAK?

Kültür ve sanat şöleni havasında geçmesi planlanan organizasyonda birçok isim sahneye çıkacak. Program kapsamında Efe Tuna Güldaş, Ramazan Kuzu, Nazım Özen, Hasan Özen, Simge Bektaş, Fahrettin Aksünger, Doğukan Karasu, Hakan Taşdemir ve İpek Kaya gün boyunca katılımcılarla buluşacak.

ETKİNLİĞİN KÜLTÜREL ÖNEMİ NEDİR?

Bektaşi ve Yörük kültürünün köklü izler taşıdığı bölgede bu tür etkinlikler, farklı kuşakların kültürel mirası tanıması açısından büyük önem taşıyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendiren organizasyon, yüzyıllardır süregelen paylaşma geleneğini kent yaşamında canlı tutmayı hedefliyor.

Kırkpınar Bektaşi Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Erkan Özen ve Kaygusuz Sultan Araştırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emre Yumak, organizasyona yönelik ortak bir davet yayımladı. Başkanlar, aşurenin bereket ve kardeşlik simgesi olduğunu vurgulayarak, herkesi bu kültürel mirası birlikte yaşatmaya çağırdı.