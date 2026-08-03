AEDAŞ'ın yayımladığı planlı çalışma programına göre, 4 Ağustos Salı günü Antalya'nın farklı ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik belirli saatler arasında verilemeyecek.

Kesintiler birçok ilçeyi kapsıyor

Planlamaya göre Aksu, Alanya, Demre, Finike, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Kumluca ve Serik başta olmak üzere birçok ilçede farklı saat aralıklarında planlı kesintiler uygulanacak. Kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgeler, yürütülecek çalışmanın kapsamına göre değişiklik gösterecek.

Amaç bakım ve şebeke güçlendirme

AEDAŞ, kesintilerin elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirilen bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacağını belirtti. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde, enerji bölgelere erken verilebilecek.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların elektrikli cihazlarını tedbir amaçlı kapalı konumda bulundurmalarını ve özellikle buzdolabı, bilgisayar ile tıbbi cihaz kullanan kişilerin planlı kesinti saatlerini dikkate almalarını öneriyor. Güncel kesinti bilgileri ve mahalle bazındaki listeye AEDAŞ'ın planlı kesinti sorgulama ekranı üzerinden ulaşılabiliyor.