On Numara'nın son çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından 22 şanslı sayı açıklanırken, ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayıları da paylaşıldı. Kupon sahipleri sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi sorgulama sistemi üzerinden kontrol edebiliyor.

ÇEKİLİŞTE ÇIKAN NUMARALAR

Son çekilişte belirlenen numaralar şu şekilde açıklandı: 1, 4, 8, 9, 14, 18, 19, 21, 26, 30, 34, 46, 49, 50, 55, 60, 61, 69, 71, 73, 79 ve 80.

Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen talihli çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Çekilişte 9 bilen 17 kişi ikramiye almaya hak kazanırken, diğer ikramiye kategorilerinde de binlerce kupon sahibine ödeme yapılacak. Ayrıca hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen oyuncuların da oyunun kuralları gereği ikramiye kazandığı kategori açıklandı.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIYOR?

Oyuncular, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet veya kupon bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Sistemde hem çıkan numaralar hem de ikramiye dağılımı ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

On Numara oyununda 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10'u seçiliyor. Çekilişte ise 80 sayı arasından 22 numara belirleniyor. Seçilen sayılar ile çekiliş sonuçlarının eşleşme durumuna göre 10, 9, 8, 7 veya 6 bilenler ile hiçbir sayıyı tutturamayan oyuncular farklı ikramiye kategorilerinden pay alabiliyor. On Numara çekilişleri haftada iki kez, pazartesi ve cuma günleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor.