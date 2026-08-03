TURİZM sektörüne yönelik 31 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren sigorta prim desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten ANTOB Başkanı Alp Özel, işletmelerin istihdam yükünü azaltmayı amaçlayan bu adımın, sektör açısından önemli bir destek olduğunu söyledi. Özel, ancak düzenlemede yer alan 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisi iş yerleri' ifadesinin, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesine sahip işletmeler bakımından ciddi bir belirsizlik yarattığını kaydetti.

TESİSLERİN YÜZDE 64'Ü BASİT KONAKLAMA

Türkiye'de turizm işletme belgeli toplam 21 bin 420 konaklama işletmesi ve 1 milyon 227 bin 548 yatak kapasitesi bulunduğunu dile getiren Alp Özel, "Bu işletmelerin yaklaşık yüzde 36'sı Turizm İşletmesi Belgeli tesislerden oluşurken, yüzde 64'ü Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislerden oluşmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin yaklaşık 3'te 2'si Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi ile hizmet vermektedir. Dolayısıyla teşvikin kapsamına ilişkin yapılacak değerlendirme, sektörün büyük çoğunluğunu doğrudan ilgilendirmektedir" dedi.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM OLUŞTURULUYOR

ANTOB üyesi işletmelerin büyük bölümünün de butik oteller, pansiyonlar, apart oteller ve aile işletmelerinden oluştuğunu belirten Özel, "Büyük kısmı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlık tarafından verilen Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi ile faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler yalnızca konaklama hizmeti sunan ticari kuruluşlar değildir. Antalya'nın tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve yerel yaşamını misafirlerle buluşturan, turizm gelirinin tabana yayılmasını sağlayan, binlerce kişiye istihdam oluşturan işletmelerdir. Kaleiçi'nden Konyaaltı'na, Kemer'den Alanya'ya kadar Antalya'nın turizm çeşitliliğinin temel taşı konumundadırlar" diye konuştu.

SEKTÖRÜN BÜTÜNÜNÜ KAPSASIN

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirildiği, denetlendiği, vergi ve sigorta yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlatan Özel, "Ülke turizmine değer katmaktadır. Bu nedenle söz konusu işletmelerin teşvik kapsamı dışında bırakılması, düzenlemenin temel amacı olan istihdamın korunması ve desteklenmesi anlayışıyla örtüşmeyecektir. Konuya ilişkin nihai değerlendirme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanacak usul ve esaslar ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulama genelgeleri sonrasında netleşecektir. Bu süreçte beklentimiz; sektörün bütününü kapsayan, işletmeler arasında ayrım yaratmayan ve adil rekabet koşullarını gözeten bir uygulamanın hayata geçirilmesidir. ANTOB olarak, turizm sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan basit konaklama belgeli tesislerin de sigorta primi desteğinden yararlandırılması gerektiğine inanıyoruz. İlgili bakanlıklarımızın ve SGK'nın uygulamaya yönelik düzenlemeleri hazırlarken sektörün bu haklı beklentisini dikkate alacağına olan inancımız tamdır" dedi.

STK'LARA TEPKİ

Basit konaklama belgeli tesislerin kapsam dışında bırakılmasının hem düzenlemenin ruhuna hem de eşit rekabet ilkelerine uygun olmayacağını ifade eden Özel, meslek örgütleri ve STK'ların bu konuda sessiz kalmasını da "Basit Konaklama Belgeli işletmeleri görmezden gelen, yaşadıkları sorunlara kayıtsız kalan veya bu konuda herhangi bir girişimde bulunmayan anlayış kabul edilemez" sözleriyle eleştirdi.