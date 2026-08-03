Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyle, partiden ayrılarak Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin kullandığı bazı oda ve koridorların yeniden CHP'ye verilmesini istedi. Başvuruda, Meclis'teki grup çalışma alanlarının milletvekilleriyle birlikte kendiliğinden el değiştirmesini öngören herhangi bir hukuki düzenleme bulunmadığı ifade edildi.

"Kurumsal devamlılık korunmalı"

CHP'nin dilekçesinde, milletvekili sayısındaki değişikliğin Genel Kurul'daki oturma düzenini etkileyebileceği ancak grup odaları ve hizmet alanlarının otomatik olarak yeni oluşuma geçmesini sağlayan bir "halefiyet" kuralının bulunmadığı belirtildi.

Parti, halen kullanımında bulunan grup katı, grup başkanvekili odaları ile toplantı ve destek birimlerinin kurumsal devamlılık ilkesi kapsamında korunması gerektiğini savundu.

"Mekân tahsisi idari karardır"

Başvuruda, Genel Kurul'daki oturma düzeni ile bina içerisindeki oda ve koridor tahsislerinin birbirinden farklı işlemler olduğu vurgulandı. CHP, çalışma alanlarının düzenlenmesinin TBMM idaresinin yetkisinde bulunduğunu, bu nedenle yeni kurulan partilerin mevcut alanları otomatik olarak devralamayacağını ileri sürdü.

Dilekçede, Meclis'te siyasi partilere tahsis edilen alanların parti malvarlığı niteliğinde olmadığı, ancak bu durumun söz konusu alanların milletvekilleriyle birlikte yeni partiye geçeceği anlamına da gelmediği kaydedildi.

Önceki uygulamalara dikkat çekildi

CHP, geçmiş dönemlerde Meclis'te yeni grup kuran partiler için farklı çözümler üretildiğini belirterek, yeni çalışma alanları oluşturulması veya ayrı koridor tahsis edilmesi gibi uygulamaların örnek gösterildiğini aktardı.

Başvuruda ayrıca, yeni bir grubun kurulmasının eski partinin kullandığı oda ve koridorlar üzerinde kendiliğinden hak doğurmadığı savunularak, TBMM Başkanlığı'ndan daha önce CHP'ye tahsis edilen grup alanlarının yeniden parti kullanımına verilmesi talep edildi.