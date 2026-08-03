ANTALYA'da yaz sıcakları etkisini artırarak sürdürürken, bunaltıcı havadan kaçmak isteyen yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı kentte, serinlemenin adresi yine Akdeniz'in serin suları oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 37 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. Yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da artarken, vatandaşlar günün büyük bölümünü sahillerde geçirdi.

Konyaaltı ve Lara plajlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Kimi tatilciler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, kimileri de şezlonglarda güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Su sporlarına ilgi gösterenler renkli görüntüler oluştururken, bazı gençler kayalıklardan denize atlayarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Varyant seyir terasına çıkan ziyaretçiler ise Akdeniz'in eşsiz manzarasını ve sahildeki hareketliliği izledi. Deniz kenarına kamp sandalyelerini kuran vatandaşlar gölge alanlarda vakit geçirirken, sahil şeridindeki parklarda bulunan palmiye ağaçlarının altı da sıcaktan korunmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Uzmanlar ise sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Antalya sahillerindeki yoğunluğun, yaz sezonunun en hareketli günlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.