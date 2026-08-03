CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, güncel akaryakıt zamlarının ardından bir açıklama yaparak hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Antalya Ekspres'in aktardığı habere göre, motorin litre fiyatının 83,43 TL seviyesine çıkmasıyla birlikte üretici ve esnafın üzerindeki ekonomik baskının giderek arttığı vurgulandı.

Antalya genelinde tabelalara yansıyan güncel verilere göre, motorinin litresi 83,43 TL'den satılıyor. Aynı dönemde benzinin litre fiyatı 69,38 TL, otogazın litresi ise 33,88 TL seviyesinde işlem görüyor.

ZAMLAR HAYATIN HER ALANINI ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın sadece pompa fiyatlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Hasan Şahin, bu durumun gıda ve ulaşım maliyetlerine doğrudan yansıdığını ifade etti. Şahin, vatandaşların artık depolarını tam dolduramadığını ve bütçelerine göre kısıtlı alım yapabildiklerini kaydetti.

Fiyat artışlarının kötü yönetimin bir sonucu olduğunu savunan Şahin, akaryakıtın bir vergi tahsilat aracına dönüştürüldüğünü öne sürdü. Milyonlarca kişinin işe gitmekte ve çiftçilerin tarlasını sürmekte zorlandığına dikkat çeken il başkanı, direksiyon başına geçmenin dahi lüks haline geldiğini dile getirdi.

ARTAN MALİYETLER ALANYA'YI NASIL ETKİLİYOR?

Antalya genelindeki bu rekor akaryakıt fiyatları, örtü altı tarım ve turizm taşımacılığının merkezlerinden olan Alanya'da da yakından takip ediliyor. Özellikle sera üreticileri ile otel transferi yapan nakliyecilerin maliyet kalemlerinde yaşanan artışların, önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına olası yansımaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.

ÜRETİM ODAKLI EKONOMİ VURGUSU

Mevcut zam düzeninin sürdürülemez olduğunu vurgulayan CHP'li Şahin, çözümün halktan yana ve adil ekonomi politikalarından geçtiğini belirtti. Açıklamasının son bölümünde sandık mesajı veren Şahin, uygulanan politikaların faturasının seçim döneminde milletin vicdanında değerlendirileceğini sözlerine ekledi.