Meteoroloji verilerine göre, 4 Ağustos Salı günü Antalya genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam edecek. Turizmin başkenti Alanya başta olmak üzere sahil şeridinde açık ve güneşli bir gökyüzü beklenirken, kentin yüksek rakımlı iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

Antalya kent merkezinde havanın parçalı bulutlu olması ve termometrelerin 26 ile 33 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Aksu'da sıcaklık 34 dereceye ulaşırken, batı ilçelerinden Kaş ve Finike'de değerlerin 37 dereceye kadar çıkacağı açıklandı. Alanya, Belek, Kemer ve Serik gibi kıyı bölgelerinde ise gün boyunca bulutsuz, açık bir hava hakim olacak. Sahil şeridinde yağış beklenmemesi, tatilciler ve açık hava planı yapanlar için elverişli bir durum oluşturuyor.

YÜKSEK KESİMLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Kıyı şeridinin aksine, Antalya'nın iç kesimlerinde farklı bir meteorolojik tablo ortaya çıkıyor. Akseki'de sıcaklık 21 ile 33 derece arasında değişirken, gün içinde yer yer sağanak yağış geçişleri yaşanacağı bildirildi. Benzer şekilde Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde de yerel sağanakların etkili olması bekleniyor. Elmalı'da sıcak havaya rağmen kısa süreli yağışlar görülebileceği, Korkuteli'nde ise havanın genel olarak açık ve 33 derece civarında seyredeceği aktarıldı. Yetkililer, yüksek kesimlerdeki ani yağışların kısa süreli ulaşım aksaklıklarına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

SICAK HAVA DALGASINA KARŞI NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Uzmanların uyarılarına göre, sahil bandında artan nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması büyük önem taşıyor. Alanya gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, plaj aktivitelerinin sabah erken veya öğleden sonra saatlerine kaydırılması tavsiye ediliyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bol sıvı tüketmesi ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.