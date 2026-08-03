Antalya toplu taşıma sisteminde hayata geçirilen "otobüs yaklaşırken el kaldırın" kuralı, görme engelli vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın yaptığı açıklamaya göre, duraklarda sesli yönlendirme sistemi bulunmaması nedeniyle bu uygulama engelli bireylerin ulaşım hakkını fiilen kısıtlıyor.

Görme engellilerin günlük hayatta zaten birçok fiziki zorlukla mücadele ettiğini aktaran Oktay, yeni kuralın sorunları daha da derinleştirdiğini bildirdi. Otobüs beklerken kışın yağmur, yazın ise kavurucu güneş altında zorlandıklarını belirten dernek başkanı, göremedikleri bir araca el kaldırmalarının beklenmesinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

SESLİ SİNYALİZASYON ZORUNLULUĞU

Dernek yönetimi, raylı sistemlerde başarıyla uygulanan sesli anons teknolojisinin otobüs duraklarına da entegre edilmesini talep ediyor. Mevcut durumda görme engelliler, hangi hattın geldiğini çevredeki vatandaşlara veya şoförlere sormak zorunda kalıyor. Bu durumun bağımsız seyahat etme özgürlüğünü ortadan kaldırdığı ifade ediliyor. Ayrıca araç içi sesli durak anonslarının da düzensiz çalışması, yolcuların yanlış duraklarda inmesine yol açıyor.

ÜCRETSİZ BİNİŞ HAKKI SUİSTİMAL EDİLEBİLİR Mİ?

Uygulamanın getirdiği bir diğer endişe ise ücretsiz ulaşım kartı kullanan engelli bireylerin duraklarda bilerek es geçilme ihtimali. Oktay, bazı sürücülerin "bana el kaldırmadı" bahanesiyle durakta bekleyen engelli yolcuyu almadan yola devam edebileceği riskine dikkat çekti. Erişilebilirlik sağlanmadan hız odaklı kuralların getirilmesinin anayasal hak ihlallerine zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuldu.

ALANYA'DAKİ ENGELLİ BİREYLER İÇİN OLASI YANSIMALAR

Antalya Ulaşım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce'nin duyurduğu bu yeni düzenleme, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağına dahil olan tüm ilçelerde olduğu gibi Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Alanya'da toplu taşımayı aktif olarak kullanan yaşlı, engelli ve çocuklu aileler açısından benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına yerel durak altyapılarının sesli sistemlerle donatılması muhtemel bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Engelli vatandaşlar, ayrıcalık değil sadece herkesle eşit şartlarda, güvenli ve bağımsız bir ulaşım sistemi talep ediyor.