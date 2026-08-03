Mehmet AL- (ÖZEL-HABER)

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan Rıdvan K. (31) isimli şahsın kullandığı 33 plakalı motosiklette arama yapıldı. Motosikletin sele altında bulunan siyah poşet içerisinde 1 adet kuru sıkı tabanca ile tabancaya takılı şarjörde 8 adet fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

KİRALIK ARAÇTA UYUŞTURUCU VE TABANCA BULUNDU

Yapılan incelemede, şüpheli Rıdvan K.'nin 20 Temmuz'da Fığla Mahallesi'nde ellerinde sopa bulunan şahısların bir kişiyi zorla otomobile bindirdiği olayla bağlantısı olduğu tespit edildi. İddiaya göre, kiraladıkları araçta ellerinde sopa bulunan şahısların bir kişiyi zorla otomobile bindirdiği yönünde ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Takip sistemi üzerinden yeri tespit edilen kiralık otomobil, Kızlar Pınarı Mahallesi'nde kapıları ve camları açık şekilde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada 9 milimetre çapında tabanca, tabancaya ait şarjör, cep telefonu, uyuşturucu kullanımında kullanılan "payp" olarak tabir edilen aparat ile alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 3-4 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Saray Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Rıdvan K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.