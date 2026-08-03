MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz açıklanmayan 44 J 1148 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden 44 KG 111 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs, TIR'ın altına girerek hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılara ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüsten çıkarıldı.

Yaralanan 18 kişi, ambulanslarla Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi ve olayla ilgili sorumlulukların tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.