Antalya Açıkhava Sahnesi, Ağustos ayı boyunca pop, rock ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, bilet fiyatlarının 750 TL ile 6 bin 600 TL arasında değiştiği etkinlikler, sanatseverlere geniş bir yelpaze sunuyor. Alanya'daki müzikseverlerin de yakından takip ettiği programda, ay boyunca birçok ünlü isim sahne alacak.

ZARA VE SERTAB ERENER İLE AÇILIŞ

Konser maratonu, 7 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Türk halk müziği sanatçısı Zara'nın performansıyla başlayacak. Zara konserinin biletleri 1.250 TL ile 2.750 TL arasında satışa sunuldu. Hemen ardından 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener sahneye çıkacak. Erener'i dinlemek isteyenler için bilet fiyatları 2.350 TL'den başlayıp 6.600 TL'ye kadar ulaşıyor.

ROCK VE NOSTALJİ RÜZGARI ESECEK

Alternatif rock grubu Leyla The Band, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de sahne alırken, biletleri 2.782 TL ile 3.852 TL bandında satılıyor. Türk rock müziğinin köklü gruplarından mor ve ötesi ise 14 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak ve bu konserin biletleri 2.500 TL ile 4.500 TL arasında değişiyor. 15 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Soner Arıca nostalji rüzgarı estirecek; sanatçının konser biletleri 750 TL ile 2.200 TL arasında alıcı buluyor.

HALK MÜZİĞİNDEN POP YILDIZLARINA

Güler Duman ve Oğuz Aksaç, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de aynı sahneyi paylaşacak ve etkinliğin biletleri 1.150 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. Şevval Sam 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de (1.650 TL - 4.000 TL), Özcan Deniz ise 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de (2.250 TL - 6.600 TL) dinleyicilerin karşısına çıkacak. Ağustos ayının kapanış konserlerinden birini ise 29 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Hadise gerçekleştirecek. Hadise konserinin biletleri 2.000 TL ile 5.000 TL arasında satışa sunuldu.

ETKİNLİK TAKVİMİNDE NELER DİKKAT ÇEKİYOR?

Ağustos ayı programı sadece müzik konserleriyle sınırlı kalmıyor. Takvimde 9 Ağustos'ta Derdo Disco, 17 Ağustos'ta Concert of Loboda, 19 Ağustos'ta Ozan Doğulu ile '90'lar 2000'ler Pop Gecesi', 23 Ağustos'ta Roman Gecesi ve 25 Ağustos'ta Morkomedyen Stand Up gösterisi gibi alternatif etkinlikler de yer alıyor. Farklı bütçelere ve zevklere hitap eden bu geniş organizasyon, bölgedeki kültür sanat hareketliliğini canlandırıyor.