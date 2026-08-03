MİLLİ Piyango'nun büyük ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olurken, sonuçlar Milli Piyango Online platformu üzerinden oyuncuların erişimine açıldı.

Sisal Şans tarafından düzenlenen çekiliş, Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar eş zamanlı olarak Milli Piyango Online sisteminde yayımlandı.

Kazandıran numaralar

Çekilişte belirlenen şanslı numaralar şu şekilde açıklandı:

5 - 6 - 8 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 43 - 46 - 49 - 51 - 53 - 63 - 73 - 76 - 77

Kupon sahipleri, seçtikleri numaraları sistem üzerinden kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabiliyor.

On Numara nasıl oynanıyor?

On Numara oyununda, 80 sayı arasından 10 sayı seçiliyor. Çekilişte ise 80 sayı içerisinden 22 sayı belirleniyor. Oyuncular;

10,

9,

8,

7,

6 doğru tahmin yaptıklarında veya

hiçbir numarayı bilemediklerinde

ikramiye kazanma hakkı elde ediyor.

Oyunda ayrıca "Sen Seç", sistem oyunu ve çoklu çekiliş seçenekleri de bulunuyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanıyor?

Oyuncular, Milli Piyango Online üzerinden kupon bilgilerini girerek çekiliş sonuçlarını ve varsa kazandıkları ikramiye tutarını kolayca öğrenebiliyor.