Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temmuz ayı meclis toplantılarında onaylanan 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli nazım imar planı değişiklikleri kamuoyunun incelemesine sunuldu. Antalya genelindeki birçok ilçeyi kapsayan düzenlemeler, gazete yayım tarihinden itibaren 30 gün boyunca Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda askıda kalacak.

Yayımlanan kararlar arasında Alanya'yı yakından ilgilendiren önemli değişiklikler bulunuyor. Alanya 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında planlanan "2. Etap Çevre Yolu" güzergahının plandan kaldırılmasına yönelik karar askıya çıkarıldı. Bunun yanı sıra Kestel Mahallesi'nde uygulamada yaşanan teknik sorunların çözümüne yönelik hazırlanan 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli plan revizyonları da onaylanarak sürece dahil edildi.

KONYAALTI VE MURATPAŞA'DA DİKKAT ÇEKEN KARARLAR

Konyaaltı ilçesinde, Boğaçay Çandır kolunun kuzey ve güneyini kapsayan Muhasara Bölgesi'ne ait imar planları yeniden düzenlendi. Bu adımın, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 20097 ada 1 parsel için verdiği iptal kararının ardından atıldığı bildirildi. Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde yer alan 1828 ada 4 parselde ise mevcut konut alanının turizm tesis alanına dönüştürülmesi planlara işlendi.

DİĞER İLÇELERDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 110, 111, 112 ve 113 numaralı adalarda gelişme konut alanı, park ve yol düzenlemelerini barındıran planlar askıya çıkan listede yer aldı. Serik Kürüş Mahallesi Sanayi Sitesi güneyinde, Gazipaşa İstiklal Mahallesi ile TÜVTÜRK bölgesinde yeni ticaret ve konut alanı planlamaları yapıldı. Finike Turunçova Mahallesi'nde bir tarım alanının sosyal tesis alanına çevrilmesi, Demre Beymelek Mahallesi'nde ise konut ve taşıt yolu düzenlemeleri meclisten geçen diğer kararlar oldu.

VATANDAŞLAR İÇİN İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Büyükşehir Belediyesi yetkililerince aktarılan bilgilere göre, askıya çıkan imar planı değişiklikleri mülk sahipleri ve bölge sakinleri için yasal bir inceleme dönemi anlamına geliyor. Planlama Şube Müdürlüğü panosunda 30 gün boyunca kalacak olan bu düzenlemelere karşı, hak kaybı yaşandığını düşünen vatandaşlar yasal süre bitimine kadar resmi itiraz dilekçesi sunabilecek. Alanya özelinde iptal edilen çevre yolu güzergahı ve Kestel'deki düzenlemelerin bölgedeki yapılaşma sürecine muhtemel etkileri yakından takip ediliyor.