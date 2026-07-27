Antalya'da 16 Temmuz 2025 tarihinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ziyarete kapatılan ve ardından yıkılan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapım süreci tartışmalarla devam ediyor. İlk açıklamalarda 2026 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenen projenin, aradan geçen bir yıla rağmen temel kazısı henüz tamamlanamadı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün basına yaptığı açıklamalara göre, yeni müze projesinin yavaş ilerlemesinin temel nedeni açılan davalar ve arazinin zemin yapısı. Temel hafriyatının yüzde 70-75 oranında tamamlandığını aktaran İnceciköz, zeminin granit olması sebebiyle kazı çalışmalarında zorlandıklarını bildirdi.

ZEMİN GRANİT Mİ, TRAVERTEN Mİ?

Genel Müdür İnceciköz'ün granit zemin açıklaması, yerel uzmanlar ve meslek odaları tarafından doğrulanmadı. Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, müze alanındaki zeminin granit değil, Antalya falezlerinde de açıkça görülen gözenekli tufa ve traverten yapısında olduğunu açıkladı. Karancı, kamu kurumlarının kendi hazırlattığı zemin etüt raporlarında da bu durumun yer aldığını savundu.

KAMU İHALESİNDE TİCARİ SIR TARTIŞMASI

Büyük ölçekli kamu projelerinde şeffaflık ve bilgiye erişim süreçleri, kent hafızasını ilgilendiren tarihi yapılarda kamuoyu için büyük önem taşıyor. Ancak Antalya Barosu avukatlarının yaklaşık 2,5 milyar TL maliyet öngörülen müze ihalesiyle ilgili resmi bilgi talebi, Genel Müdürlük tarafından "ticari sır" gerekçesiyle reddedildi. Dava avukatlarından Tuncay Koç, bilgi edinme hakkının engellendiğini belirterek ihale süreçlerindeki şeffaflık eksikliğini eleştirdi.

Avukat Koç ayrıca, 8 Mayıs 2025 tarihinde alınan yıkım kararının kapsamlı bir Deprem Performans Analiz Raporu olmadan verildiğini öne sürdü. Uzmanlar, zeminin iddia edildiği gibi sağlam ve sert olması durumunda, tek katlı eski müze binasının tamamen yıkılmak yerine güçlendirme çalışmalarıyla korunabileceğine dikkat çekiyor. Antalya kamuoyu, kentin en önemli kültürel miras alanlarından birindeki bu inşaat sürecini ve hukuki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.