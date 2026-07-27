Kaş Belediye Meclisi, ilçedeki merkez balıkçı barınağı ve yat limanının uluslararası deniz trafiğine açılması amacıyla kritik bir adım attı. Toplantıda, yabancı bayraklı gemi ve özel teknelerin gümrüklü sahadan giriş-çıkış yapabilmesi için gereken sürecin başlatılması oy birliğiyle onaylandı.

Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan ISPS

Code belgesinin alım süreci, belediyenin 2018 yılından bu yana limana dair kira sözleşmesinin bulunmaması sebebiyle askıda kalmıştı. Sorunun aşılması için Kıyı Tesisi İşletme İzni yönetmeliğindeki özel izin hükümleri işletildi ve meclisten kamu yararı kararı çıkartıldı.

ULUSLARARASI TRAFİĞİN ÖNÜ AÇILIYOR

Alınan bu kararın ardından, limanın uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli izin süreçlerinin hızlanması bekleniyor. Resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte tesis, yabancı bayraklı deniz araçlarına doğrudan hizmet verebilecek konuma yükselecek. Bu gelişmenin bölgedeki deniz turizmi potansiyelini doğrudan artırması öngörülüyor.

ISPS CODE BELGESİ NEDEN ZORUNLU?

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarına dayanan ISPS

Code, limanların ve gemilerin uluslararası güvenlik prosedürlerine uygunluğunu kanıtlıyor. Bu belgeye sahip tesislerin; terör, kaçakçılık ve sabotaj gibi küresel güvenlik risklerine karşı gerekli fiziki ve idari tedbirleri aldığı uluslararası düzeyde tescillenmiş oluyor. Gümrük ve pasaport işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu sertifikanın temini yasal bir zorunluluk taşıyor.