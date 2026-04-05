Antalya’da şubat ayından bu yana aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, yeni haftada da etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre, kentte özellikle 8 Nisan Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.

YENİ YAĞIŞ DALGASI YOLDA

Yapılan değerlendirmelere göre, Akdeniz üzerinden gelecek sistemle birlikte Antalya genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle kentin batı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü başlayacak yağışların perşembe, cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

2026 yılı başından bu yana Antalya’da etkili olan yağışlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Meteoroloji verilerine göre, şubat ayında Türkiye genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Antalya’da ise yağışlar mevsim normallerinin yaklaşık üç katına ulaştı.

SICAKLIKLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM YOK

Haftalık tahminlere göre Antalya’da hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kent genelinde gündüz sıcaklıklarının 22-25 derece, gece sıcaklıklarının ise 10-13 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KIŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Antalya’nın yüksek kesimlerinde kış etkisini sürdürüyor. Kaş Gömbe Yaylası’nda kar yağışı etkili olurken, hafta sonu yaşanan sağanak nedeniyle Kaş, Elmalı ve Kumluca ilçelerinde yer yer su taşkınları meydana geldi.

Yeni yağışlı sistemle birlikte özellikle dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.