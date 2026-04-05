Türkiye genelinde yürürlüğe giren doğalgazda kademeli tarife uygulaması, Alanya’daki konut abonelerini de doğrudan etkiliyor. Yeni sistemle birlikte tüketim arttıkça devlet desteği azalacak, bu da özellikle yüksek kullanım yapan hanelerin faturalarına yansıyacak.

ALANYA’DA FATURALAR NASIL ETKİLENECEK?

Alanya’da özellikle kış aylarında ve büyük metrekareli konutlarda doğalgaz tüketimi ortalamanın üzerine çıkabiliyor. Yeni uygulamada, belirlenen aylık tüketim limitinin aşılması durumunda daha düşük destek uygulanacağı için bu gruptaki abonelerin faturalarında artış görülebilecek.

KİM DAHA FAZLA ÖDEYECEK?

Her il için ayrı belirlenen tüketim limitleri esas alınacak. Limitin altında kalan tüketimlerde mevcut destek devam ederken, limitin aşılması halinde daha az destek verilecek. Bu da yüksek tüketim yapan abonelerin daha fazla ödeme yapacağı anlamına geliyor.

2,8 MİLYON ABONEYİ ETKİLEYECEK

Yeni düzenlemenin Türkiye genelinde konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12’sini etkilemesi bekleniyor. Bu kesimin toplam tüketimin yaklaşık yüzde 36’sını oluşturduğu ifade ediliyor.

MERKEZİ SİSTEMLERDE ORTAK HESAPLAMA

Alanya’da yaygın olan site yaşamında, merkezi sistemle ısınan konutlarda toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Eğer ortalama tüketim belirlenen limitin üzerine çıkarsa, tüm daireler için daha düşük destekli tarife uygulanacak.

SOSYAL DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden doğalgaz desteğinden yararlanabilecek. Ayrıca bazı özel gruplar uygulamadan muaf tutulacak.

Yeni sistemle birlikte Alanya’da özellikle yüksek tüketim yapan hanelerin faturalarını daha yakından takip etmesi gerekecek. Uygulamanın amacı ise devlet desteğinin daha dengeli dağıtılması olarak ifade ediliyor.