BİM’in 13-20 Mart 2026 aktüel ürün listesi netleşti. Televizyon, güvenlik kamerası, mobilya, küçük ev aletleri ve tadilat ürünleri bu hafta raflarda yerini aldı. Alanya ve Antalya’da uygun fiyatlı ürün arayanlar için dikkat çeken kalemler bir arada toplandı.

BİM, 13-20 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu kapsamında bu hafta teknoloji, ev düzeni, kişisel bakım ve hobi kategorilerinde geniş bir liste sundu. Özellikle yüksek fiyatlı elektronik ürünlerin yanı sıra daha ulaşılabilir ev içi ihtiyaçlara da yer verilmesi, katalogu sadece vitrindeki büyük ürünler için değil, günlük yaşamda eksik tamamlamak isteyenler için de öne çıkardı.

Bu hafta öne çıkan ürünler arasında 75 inç 4K Google Smart TV, farklı segmentlerde televizyon modelleri, hareketli güvenlik kamerası, gardırop ve televizyon ünitesi gibi mobilyalar ile matkap, taşlama makinesi ve merdiven gibi ev tadilat ürünleri bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

BİM’in teknoloji tarafında en çok dikkat çeken ürünlerinden biri 75 inç 4K Ultra Google Smart LED televizyon oldu. Büyük ekran televizyon almak isteyen tüketiciler için bu ürün haftanın en çok konuşulan kalemlerinden biri haline geldi. Güvenlik tarafında ise hareketli güvenlik kamerası, daha düşük bütçeyle ev ve iş yeri takibi yapmak isteyenlerin radarına girdi.

Katalogda öne çıkan teknoloji ürünlerinden bazıları şöyle sıralandı:

75 İnç 4K Ultra Google Smart LED Televizyon: 40.990 TL

65 İnç 4K HDR10 Nanocell Smart Televizyon: 38.500 TL

Hareketli Güvenlik Kamerası: 889 TL

Soundbar: 5.250 TL

Nostalji Radyo: 990 TL

Kulaklık: 590 TL

Evde ekran yenilemeyi düşünenler için bu liste dikkat çekici. Hele son dönemde elektronik fiyatları bu kadar hızlı oynarken, zincir market kataloğunda büyük ekran TV görmek hâlâ birçok kişi için ilk bakılan şey oluyor.

EV ALETLERİ VE KİŞİSEL BAKIMDA GENİŞ LİSTE

Bu haftaki katalog yalnızca elektronik ürünlerle sınırlı kalmadı. şarjlı dikey süpürge, torbasız süpürge, halı ve koltuk yıkama makinesi, dijital çay makinesi ve blender seti gibi ürünler de raflara geldi. Ev içinde pratik kullanım sunan bu ürünlerin bir kısmı özellikle yeni ev kuranlar ya da toplu alışveriş yapmak isteyen aileler için öne çıkıyor.

Öne çıkan ev aletleri ve bakım ürünleri arasında şunlar yer aldı:

Beyaz Cam Ankastre Set: 15.500 TL

Lazer Epilasyon Buz Soğutmalı Cihaz: 4.990 TL

Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL

Torbasız Süpürge: 4.750 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 3.690 TL

Turbo Tost Makinesi: 2.590 TL

Dijital Çay Makinesi: 1.890 TL

Blender Seti: 1.750 TL

Birçok evde aynı sorun var: küçük küçük eksikler birikiyor, sonra tek seferde alınca bütçe sarsılıyor. Bu yüzden böyle kataloglar bazen tek bir lüks ürün için değil, mutfak ve salonun eksiklerini aynı hafta kapatmak için takip ediliyor.

MOBİLYA TARAFINDA GARDIROP VE TV ÜNİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR

BİM aktüel katalog mobilya ürünleri içinde bu hafta gardırop, kahve ünitesi, televizyon ünitesi, konsol, ayakkabılık ve şifonyer gibi ürünler yer aldı. Özellikle depolama alanı sorunu yaşayan küçük evlerde, uygun fiyatlı modüler ürünler ilgi görebilir.

Mobilya grubunda öne çıkan fiyatlar şöyle:

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: 7.450 TL

Kahve Ünitesi: 3.050 TL

Televizyon Ünitesi: 2.450 TL

4 Kapaklı Konsol: 3.750 TL

4 Bölmeli Ayakkabılık: 3.250 TL

3 Çekmeceli Şifonyer: 2.750 TL

Özellikle kirada oturan ya da yaz sezonu öncesi evini toparlamak isteyenler için gardırop ve ayakkabılık gibi ürünler, gösterişli elektroniklerden daha fazla iş görüyor. Bazen mesele televizyon değil, kapının arkasında biriken dağınıklık oluyor.

EV TADİLAT VE HOBİ ÜRÜNLERİNDE DE FİYAT HAREKETLİLİĞİ VAR

Bu haftaki katalogda darbeli matkap, taşlama makinesi, akülü vidalama seti, kaynak makinesi, silikon tabancası ve profil merdiven gibi ürünler de yer aldı. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte ev içinde küçük tamirat planlayanlar için bu grup da dikkat çekiyor.

Tadilat ve hobi ürünlerinden bazıları şöyle:

Darbeli Matkap: 1.290 TL

Taşlama Makinesi: 1.290 TL

Tek Akülü Vidalama Seti: 1.990 TL

Kaynak Makinesi: 5.250 TL

Boyacı Seti: 329 TL

Tavan Boyası: 590 TL

Silikon Tabancası: 149 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven: 890 TL

Bu kalemler özellikle “usta çağırmadan şu işi kendim hallederim” diyenlerin ilk baktığı ürünler. Ama tabii. Fiyat uygun olsa da alınacak ürünün gerçekten ihtiyaç olup olmadığı yine ev bütçesinin en kritik tarafı.

BİM 13-20 MART 2026 KATALOĞUNDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER KONUŞULUYOR?

İlk bakışta büyük ekran televizyonlar vitrini taşıyor. Ancak güvenlik kamerası, gardırop, süpürge ve küçük ev aletleri gibi ürünlerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği görülüyor. Özellikle BİM aktüel ürünler 13-20 Mart 2026 aramasında, tüketicilerin sadece teknoloji değil ev düzeni ve günlük kullanım ürünlerini de yoğun şekilde incelediği anlaşılıyor.

Alanya ve Antalya gibi hem öğrenci, hem kiracı, hem de yazlıkçı hareketinin yüksek olduğu bölgelerde bu tarz kataloglar daha yakından takip ediliyor. Çünkü tek bir haftalık kampanya bazen ev kuran biri için ciddi fark yaratıyor, bazen de sadece “bakıp çıkayım” diye başlanıp sepete başka şeyler ekleniyor.