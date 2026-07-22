AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) açıkladığı 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verileri, Antalya turizminde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İlk 10 kaynak pazar arasında yalnızca Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, diğer pazarlarda gerileme görüldü. Verileri değerlendiren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, jeopolitik gelişmeler, uçuş planlamaları ve güvenli destinasyon algısının turizm hareketliliğinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Sektör temsilcileri, Alanya ve Antalya'nın mevcut zorluklara rağmen güvenli destinasyon kimliğiyle öne çıktığını vurgularken, gelecek sezonlar için tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve uzun vadeli turizm politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

‘SAVAŞ DEĞİL, GÜVEN DUYGUSU ETKİLİ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, ilk 10 kaynak pazar arasında yalnızca Ukrayna'da artış yaşanmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, bunun temel nedeninin Türkiye'nin Ukraynalı turistler açısından güvenli ve ulaşılabilir bir destinasyon olması olduğunu ifade etti. Gencelli, “AKTOB'un açıkladığı veriler, Antalya turizminin mevcut fotoğrafını net şekilde ortaya koyuyor. İlk 10 kaynak pazar içerisinde yalnızca Ukrayna'da artış yaşanması tesadüf değil. Savaşın tüm olumsuz etkilerine rağmen Türkiye, Ukraynalı misafirler için hem yakın hem de güvenli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı ekonomik destek, vatandaşların seyahat edebilmesine de katkı sağlıyor. Her şey dahil sisteminin sunduğu fiyat avantajı da Antalya'yı Ukrayna pazarı açısından cazip kılan önemli unsurlardan biri. Ancak bu artışı bir turizm başarısından ziyade, insanların savaşın olumsuz psikolojisinden bir süre uzaklaşma isteği olarak değerlendirmek gerekir. Hiç kimse turizm hareketliliğinin savaş gibi acı olaylar üzerinden şekillenmesini istemez" dedi.

‘İNGİLTERE PAZARINDA UÇUŞ KRİZİ’

İngiltere pazarında sezon başında yaşanan uçuş iptallerinin önemli kayıplara neden olduğunu dile getiren Gencelli, özellikle hava yolu şirketlerinin planlama değişikliklerinin rezervasyonları olumsuz etkilediğini ifade etti. Gencelli, "İngiltere pazarında ise sezon başında yaşanan uçuş iptalleri önemli bir etki oluşturdu. Başta SunExpress olmak üzere bazı hava yolu planlamalarındaki değişiklikler, ardından EasyJet ve Jet2 gibi firmalarda yaşanan iptaller domino etkisi yarattı. İngiltere, Antalya ve Alanya için stratejik öneme sahip pazarlardan biridir. Bu nedenle Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) olarak tur operatörleriyle ortak reklam ve tanıtım kampanyaları yürütüyor, destinasyon tanıtımına güçlü destek veriyoruz. Yapılan bu çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladık ve önümüzdeki dönemde bunun daha da güçleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

‘GZP'NİN DİREKT UÇUŞLARI PAZARI GÜÇLENDİRECEK’

Kazakistan'ın büyüme potansiyeli en yüksek pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken Gencelli, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlatılan direkt uçuşların bu pazarı daha da güçlendireceğini ifade etti. Polonya'nın ise istikrarlı şekilde büyüyen pazarlar arasında yer aldığını belirten Gencelli, bu ülkede de tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti. Gencelli, "Kazakistan pazarı ise büyüme potansiyeli en yüksek pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na kazandırılan direkt uçuşlar bunun en somut göstergelerinden biri oldu. Ulaşım imkanlarının artmasıyla birlikte Kazakistan pazarının önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağını öngörüyoruz. Polonya ise istikrarlı şekilde büyüyen ana pazarlarımız arasında yer alıyor. Savaş nedeniyle çok sayıda Ukraynalıya ev sahipliği yapmasının yanı sıra Polonyalı misafirlerin Türkiye'ye olan ilgisi de artmaya devam ediyor. Bu pazarda da tur operatörleriyle ortak tanıtım faaliyetleri yürütüyor, reklam destekleri sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TURİZM UZUN VADELİ PLANLAMA GEREKTİRİYOR'

Turizmde günü kurtarmaya yönelik değil, uzun vadeli stratejilere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gencelli, pazar analizlerinin doğru yapılması, tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi ve Antalya ile Alanya'nın marka değerini koruyacak adımların bugünden atılması gerektiğini söyledi. Gencelli, "Alanya'nın tanıtımı için hazırlanan açık hava reklamları, araç giydirmeleri ve dijital kampanyalarla karşılıklı iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte en önemli konu, yaşanan gelişmeleri doğru analiz ederek geleceğe yatırım yapmaktır. Hangi pazarda nasıl bir tanıtım stratejisi uygulanacağı, hangi turist profiline nasıl ulaşılacağı bugünden planlanmalıdır. Bölgesel turizm politikalarının güçlendirilmesi, döviz kuru ve enflasyon dengesinin turizm sektörünü destekleyecek şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sezon yaşadığımız olumsuzluklardan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Özellikle geçici sorunların kalıcı algılara dönüşmesine izin vermemeliyiz. Antalya ve Alanya'nın marka değerini koruyacak çevresel ve sektörel adımların bugünden atılması, gelecek sezonların başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Turizm günü kurtaran değil, uzun vadeli planlama gerektiren stratejik bir sektördür. Bugün atacağımız doğru adımlar, önümüzdeki yılların turistini belirleyecektir” diye konuştu.

‘GÜVENLİ DESTİNASYON ALGISI BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK AVANTAJI’

ALTİD Başkanı Cem Özcan ise jeopolitik gelişmeler ve bölgesel çatışmaların özellikle Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında rezervasyon kararlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Buna rağmen Antalya ve Alanya'nın güvenli destinasyon algısı sayesinde süreci rakip destinasyonlara göre daha az kayıpla atlattığını ifade etti. Özcan, "Jeopolitik gelişmeler ve bölgesel çatışmalar, özellikle Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında rezervasyon kararlarını olumsuz etkiliyor. Belirsizlik ortamı nedeniyle bazı misafirler tatil planlarını erteliyor veya daha geç rezervasyon yapmayı tercih ediyor. Buna rağmen Antalya ve Alanya, güvenli destinasyon algısı sayesinde bu süreci birçok rakip destinasyona göre daha sınırlı kayıpla yönetiyor" dedi.

‘UKRAYNA PAZARI TOPARLANIYOR’

Özcan, savaş öncesinde Antalya'nın yaklaşık 1,5 milyon Ukraynalı turisti ağırladığını, savaşla birlikte bu sayının 300 bin seviyelerine kadar gerilediğini hatırlatarak, bugün yeniden 400 binin üzerine çıkılmasının pazarın toparlanmaya başladığını gösterdiğini söyledi. Özcan, "Ukrayna pazarındaki artışı olumlu karşılıyoruz. Savaş öncesinde Antalya yaklaşık 1,5 milyon Ukraynalı turisti ağırlarken, bu sayı savaşın etkisiyle 300 bin seviyelerine kadar gerilemişti. Bugün yeniden 400 bin bandının üzerine çıkılması, pazarın kademeli olarak toparlanmaya başladığını gösteriyor. Ukraynalı misafirlerin fiyat odaklı tercihlerden çok güvenli, kaliteli ve huzurlu destinasyonlara yönelmesi, Antalya'nın güçlü yönlerinden biridir. Önümüzdeki dönemde barış ortamının sağlanmasıyla bu pazarın daha da büyümesini bekliyoruz.

‘AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİN İLGİSİ ARTIYOR’

Avrupa'da yaşayan Türklerin Antalya ve Alanya'ya ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Özcan, uzun yaz sezonu, ılıman iklim, yaşam kalitesi ve Euro ile Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki alım gücünün bölgeyi hem tatil hem de gayrimenkul yatırımı açısından cazip hale getirdiğini söyledi. Özcan, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Akdeniz'i ve özellikle Antalya ile Alanya'yı çok seviyor. Tatillerini büyük ölçüde bu bölgede geçirmeleri destinasyonumuz için önemli bir avantaj sağlıyor. Uzun yaz sezonu, ılıman kış iklimi ve dört mevsim kaliteli yaşam imkânı, özellikle emekliler ve uzaktan çalışanlar için bölgemizi cazip hale getiriyor. Ayrıca Euro ve Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki alım gücü, hem tatil hem de gayrimenkul yatırımı açısından önemli bir avantaj sunuyor. Tüm bu unsurlar, Avrupa'da yaşayan Türklerin Antalya'ya olan ilgisini her geçen yıl daha da artırıyor. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi