4 TEMMUZ 2026 tarihinde yürürlüğe giren Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği'ni değerlendiren Cimrin, dünya turizminde sağlıklı yaşam, wellness, aktif yaş alma ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik seyahatlerin hızla yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin bu büyüyen pazarda daha güçlü bir konuma ulaşması için yönetmeliğin önemli bir hukuki altyapı oluşturduğunu söyledi. Alanya'nın güçlü turizm altyapısı, dört mevsim elverişli iklimi, gelişmiş sağlık hizmetleri ve farklı konaklama seçenekleriyle esenlik turizmi açısından önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Cimrin, gerekli şartları sağlayan tesislerin esenlik ve sağlıklı yaşam programlarını hizmetlerine entegre etmesiyle özellikle kış döneminde yeni turist gruplarının kente çekilebileceğini kaydetti. Turizm sezonunun uzamasıyla birlikte otellerin doluluk oranlarının artacağını ve kişi başına düşen turizm gelirinin yükseleceğini ifade eden Cimrin, Alanya'nın esenlik turizminde Türkiye'nin öncü destinasyonlarından biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Cimrin, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) kamuoyuyla paylaştığı sağlıklı yaş alma ve 60+ yaş turizmi vizyonunun da Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği ile destekleneceğini belirterek, Avrupa'da yaşlanan nüfusun uzun süreli konaklama ve sağlıklı yaşam odaklı tatillere yöneldiğini, Alanya'nın ise iklimi ve sağlık altyapısıyla bu pazardan önemli pay alabilecek şehirler arasında yer aldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın sağlık ve esenlik turizmine yönelik çalışmalarını da değerlendiren Cimrin, bu vizyonun Türkiye'nin turizm gelirini ve hizmet ihracatını artıracağını ifade etti.

Açıklamasında ortak hareket etmenin önemine de dikkat çeken Cimrin, merkezi idare, yerel yönetimler, turizm sektörü, sivil toplum kuruluşları ve tüm kent paydaşlarının iş birliği içinde çalışmasının Alanya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacağını belirtti.

Şükrü Cimrin, Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin Alanya'nın turizmini 12 aya yayma hedefini güçlendireceğine, sektöre yeni fırsatlar sunacağına ve kenti esenlik turizminde Türkiye'nin örnek destinasyonlarından biri haline getirecek sürece önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Ramazan Özdemir