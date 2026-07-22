Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığı, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini ve Kıbrıs meselesinin geçmişten günümüze uzanan sürecini ele alacak önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak. 23 Temmuz Perşembe (bugün) saat 19.00'da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek programa, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmacı olarak katılacak.

"Kıbrıs Türkü'nün Millî Mücadelesi" başlığıyla düzenlenecek konferansta, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü hak arayışı, milli dava süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.

Türkdoğan'dan davet

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, konferansın yalnızca Kıbrıs meselesini değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunu da güçlendirecek önemli bir buluşma olacağını belirtti.

Türkdoğan yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını, tarihî mücadelesini ve geleceğe yönelik vizyonunu ele alacağımız bu anlamlı konferansta Alanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşlara açık olacak

MHP Alanya İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen konferansın, Kıbrıs davasına ilgi duyan vatandaşların yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gençlerin de katılımına açık olacağı belirtildi.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve katılımcıların sorularını yanıtlaması da bekleniyor. Organizasyonun, Alanya'da Kıbrıs meselesine ilişkin farkındalığın artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.