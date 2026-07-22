ALANYA'NIN tanınmış ve sevilen hayırsever ismi Hüseyin Girenes tarafından Alanya'ya kazandırılan, başarılarında eğitim kadrosunun yanı sıra hayırsever Girenes'in de etkin rol oynadığı Hüseyin Girenes Fen Lisesi (HGFL), Alanya'nın gururu olmaya devam ediyor.

Alanya'nın bu özel eğitim kurumu, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) elde ettiği üstün başarılarla eğitimdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

2026 YKS’ye katılan 113 öğrencisinden elde ettiği derecelerle dikkat çeken Hüseyin Girenes Fen Lisesi, akademik başarısını bu yıl da üst seviyeye taşıdı. Öğrencilerin gösterdiği performans, okulun nitelikli eğitim anlayışının ve planlı çalışmalarının önemli bir göstergesi oldu.

İŞTE HÜSEYİN GİRENES'İN BAŞARI TABLOSU

YKS 2026 sonuçlarına göre okulun başarı tablosu şu şekilde oluştu:

- İlk 1000’de 7 derece

- 1001–5000 arasında 28 derece

- 5001–10.000 arasında 41 derece

- 10.001–20.000 arasında 47 derece

- 20.001–30.000 arasında 35 derece

- 30.001–50.000 arasında 47 derece.

SADECE ALANYA'NIN DEĞİL BÖLGENİN ÖNCÜ EĞİTİM KURUMU

Elde edilen bu sonuçlar, Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nin öğrencilerini yalnızca sınava değil, geleceğe hazırlayan güçlü akademik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarıda öğrencilerin disiplinli çalışmaları, öğretmenlerin özverili rehberliği, velilerin desteği ve okulun yıllardır sürdürdüğü sistemli eğitim anlayışının büyük rol oynadığı belirtildi. YKS 2026’da ortaya çıkan bu gurur tablosuyla Hüseyin Girenes Fen Lisesi, bölgenin akademik başarı geleneğini sürdüren öncü eğitim kurumlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

'HÜSEYİN GİRENES ŞAMPİYONLARIN TERCİHİ'

Yeni Alanya'nın son başarıya ilişkin sorularını yanıtlayan Hüseyin Girenes Fen Lisesi Müdürü Mustafa Vehbi Öz, "2026 YKS’de elde ettiğimiz bu gurur verici sonuçlar, öğrencilerimizin azimli çalışmalarının, öğretmenlerimizin fedakârlıklarının ve velilerimizin bizlere duyduğu güvenin ortak eseridir. Sınava giren 113 öğrencimizin ortaya koyduğu bu başarı, Hüseyin Girenes Fen Lisesi Ailesi olarak benimsediğimiz disiplinli ve nitelikli eğitim anlayışının en somut göstergesidir. Son yıllarda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerin okulumuzu tercih etmesi, okulumuzun akademik niteliğini ve başarı kültürünü daha da güçlendirmiştir. Elbette bu öğrenciler büyük bir potansiyelle okulumuza geliyor ancak bu potansiyelin ulusal başarılara dönüşmesinde öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, rehberlik servisimizin sistemli desteği ve okulumuzda oluşturduğumuz verimli eğitim ortamı belirleyici rol oynamaktadır. Nitelikli öğrenciler ile güçlü eğitim kadromuzun bir araya gelmesi, okulumuzun başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşımaktadır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onların yetişmesinde büyük emek veren öğretmenlerimize, idarecilerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman bizlere büyük destek veren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz ve Milli Eğitim yöneticilerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üniversite hayatına adım atacak tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Hüseyin Girenes Fen Lisesi olarak, ülkemize değer katacak, bilim ve teknolojide söz sahibi olacak gençler yetiştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi