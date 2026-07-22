Antalya'nın Konyaaltı Sahili, Işıklar ve Kapalı Yol gibi işlek noktalarında dikkat çeken bir ikram etkinliği düzenleniyor. Yaklaşık 3 hafta önce bu uygulamayı başlatan şarküteri işletmecisi Ender Bayık, sıcak havadan bunalan vatandaşlara ve turistlere kendi geliştirdiği 'karpuz sandviç'i ücretsiz olarak sunuyor.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, 13 yaşından bu yana şarküteri sektöründe çalışan ve 2,5 yıldır kendi işletmesini yöneten Bayık, geleneksel lezzetleri modern bir sunumla birleştirdi. Karpuz dilimleri arasına peynir ve kuzukulağı yerleştirerek hazırladığı bu özel atıştırmalık, özel kutu ve poşetlerle haftanın 3 günü sahildeki ve caddelerdeki insanlara ulaştırılıyor.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNDEN İLHAM ALDI

Ürünün ortaya çıkış sürecini anlatan Bayık, karpuz ve peynir ikilisinin yaz aylarındaki vazgeçilmez yerinden yola çıktığını belirtti. Bu klasik lezzete kuzukulağı ekleyerek farklı bir aroma yakaladığını ifade eden esnaf, amacının Yörük kültürünü ve yerel gelenekleri yaşatmak olduğunu vurguladı. Dağıttığı ürünlerden hiçbir maddi beklentisi olmadığını açıklayan Bayık, temel hedefinin sıcak havalarda insanlara serinletici bir alternatif sunmak olduğunun altını çizdi.

KARPUZ VE PEYNİR İKİLİSİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Akdeniz ve Yörük beslenme kültürünün temel taşlarından olan karpuz-peynir uyumu, sadece damak tadına hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda yaz sıcaklarında vücudun ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlıyor. Karpuz yüksek oranda su içererek hidrasyon sağlarken, peynir terlemeyle kaybedilen sodyumu yerine koyuyor. Bu geleneksel kombinasyonun sahillerde ücretsiz bir atıştırmalık olarak sunulması, hem sağlığa hem de yerel gastronomi kültürüne katkı sunuyor.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen yabancı turistler, tepsilerle yapılan bu ikram karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bayık'ın ifadelerine göre, turistler ürünü tattıktan sonra Türkiye'ye özgü bu lezzet kombinasyonundan oldukça memnun kalıyor ve olumlu tepkiler veriyor. Şimdilik bu konsept için yerleşik bir dükkan açma planı bulunmadığını belirten Bayık, projenin ilerleyen dönemlerdeki seyrine göre yeni adımlar atılabileceğini aktardı.