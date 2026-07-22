Antalya'da semt pazarında yaşanan bıçaklı kavga, alışveriş yapan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Elindeki bıçakla çevreye tehdit savurdu

Kavga sırasında taraflardan birinin eline aldığı bıçakla çevresindekilere tehditler savurduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pazarda alışveriş yapan çok sayıda kişi panik yaşayarak bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışan kişilere müdahale ederken olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Soruşturma sürüyor.