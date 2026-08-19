BARCELONA, geleneksel Joan Gamper Kupası kapsamında Mısır’ın köklü kulüplerinden Al Ahly ile karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesinin tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

BARCELONA-AL AHLY MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona ile Al Ahly arasındaki karşılaşma 21 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadelenin saat 21.00’de başlaması planlanıyor.

Karşılaşmanın Barcelona’nın sahası Spotify Camp Nou’da oynanması bekleniyor.

BARCELONA-AL AHLY MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Al Ahly karşılaşmasının Türkiye’de resmi bir yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgilere göre mücadele Türkiye’deki televizyon kanallarından canlı yayınlanmayacak.

Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin Barcelona, Al Ahly ve organizasyonun resmi kanallarından yapılacak yayın duyurularını takip etmesi gerekiyor.

JOAN GAMPER KUPASI NEDİR?

Barcelona tarafından geleneksel olarak düzenlenen Joan Gamper Kupası, adını kulübün kurucularından Joan Gamper’den alıyor. Sezon öncesinde gerçekleştirilen organizasyon, Barcelona’nın taraftarı önüne çıktığı önemli hazırlık karşılaşmalarından biri olarak biliniyor.

Barcelona-Al Ahly mücadelesi de iki köklü kulübü karşı karşıya getirmesi nedeniyle futbolseverlerin ilgisini çekiyor.