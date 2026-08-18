SÜPER Loto’da haftanın merakla beklenen çekilişlerinden biri daha tamamlandı. 18 Ağustos 2026 tarihli çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olurken, büyük ikramiyenin ulaştığı tutar da dikkat çekti.

Çekilişte büyük ikramiye 320 milyon 719 bin 349 TL olarak açıklandı. Süper Loto oynayan vatandaşlar, sonuçların belli olmasının ardından kuponlarındaki numaraları kazanan numaralarla karşılaştırmaya başladı.

18 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

18 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

16 - 28 - 45 - 49 - 52 - 54

Böylece milyonlarca liralık büyük ikramiye için şanslı numaralar da belirlenmiş oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE 320 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Süper Loto’nun 18 Ağustos tarihli çekilişinde büyük ikramiye tutarı 320.719.349 TL olarak duyuruldu.

Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kupon sahipleri, oynadıkları kolonlarda kaç numarayı doğru tahmin ettiklerini kontrol etmeye başladı.

KUPONLAR NASIL KONTROL EDİLECEK?

Süper Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarında bulunan numaraları çekilişte belirlenen 16, 28, 45, 49, 52 ve 54 numaralarıyla karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebilecek.

Çekiliş sonuçlarının yanı sıra ikramiye kategorileri ve kuponların kazanç durumuna ilişkin ayrıntılar Milli Piyango’nun resmi sonuç kanalları üzerinden sorgulanabiliyor.