Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan Gold Island Hotel, hafta sonu anlamlı bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Her ikisi de avukat olan Selin Özmen ile Ata Satı, düzenlenen şık törenle yaşamlarını birleştirdi.

Ailelerin, yakın dostların ve meslektaşlarının katıldığı düğün töreni yoğun ilgi görürken, genç çiftin mutluluğu gece boyunca yüzlerinden okundu.

ŞIK ORGANİZASYON DİKKAT ÇEKTİ

Özenle hazırlanan dekorasyonu ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken düğün organizasyonu, davetlilerden tam not aldı. Nikâh töreninin ardından tebrikleri kabul eden Selin Özmen ve Ata Satı çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerle yakından ilgilendi.

Gece boyunca müzik ve dans eşliğinde eğlenen davetliler, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Düğün alanında renkli görüntüler oluşurken, organizasyon samimi atmosferiyle de dikkat çekti.

DOSTLARI VE MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde çiftin yakın arkadaşları ve hukuk camiasından isimler de yer aldı. Nikâh sonrası çekilen hatıra fotoğraflarıyla bu özel gün ölümsüzleştirildi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalarda davetliler müzik eşliğinde keyifli anlar yaşarken, genç çift de sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gece geçirdi.

YENİ HAYATLARINA “EVET” DEDİLER

Hayatlarını birleştiren Selin Özmen ve Ata Satı çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Yeni Alanya Gazetesi olarak Selin Özmen ve Ata Satı çiftine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.Cemali AYDINOĞLU