Alanya’nın en yoğun noktalarından biri olan Şevket Tokuş Caddesi’nde hizmet veren Eva Baby Kids, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğine kampanyalarıyla katıldı. Geleneksel bayram indirimlerini başlatan mağaza, çocuk ve bebek giyim ürünlerinde sunduğu seçeneklerle ailelerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mağazada; bebek kıyafetlerinden çocuk kombinlerine, aksesuar ürünlerinden özel bayramlık seçeneklerine kadar yüzlerce farklı ürün müşterilerle buluşturuluyor.

BAYRAMLIK ALIŞVERİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Bayram öncesinde özellikle çocukları için yeni kıyafet almak isteyen ailelerin mağazaya yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Şık tasarımları ve modern ürün seçenekleriyle dikkat çeken Eva Baby Kids’in, her yaş grubuna hitap eden ürün çeşitliliği sunduğu ifade edildi.

Mağazada yer alan bayramlık ürünlerin yanı sıra günlük kullanım için hazırlanan kombinler de ailelerin tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Bayram dönemlerinde çocuk giyim sektöründe hareketliliğin arttığını belirten işletme yetkilileri, bu yıl da yoğun bir alışveriş süreci beklediklerini kaydetti.

“TÜM ALANYALILARI MAĞAZAMIZA BEKLİYORUZ”

İşletme sahibi Halit Yüksel, Kurban Bayramı öncesi başlatılan kampanya hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksel, “Bayram öncesi çocukları için kaliteli, şık ve uygun fiyatlı ürünler almak isteyen herkesi Eva Baby Kids’e bekliyoruz. Geleneksel bayram indirimlerimiz başladı” dedi.

Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yüksel, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirtti.

ŞIK VE MODERN ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKİYOR

Çocuk modasına uygun yeni sezon ürünlerin yer aldığı mağazada, bayram konseptine uygun özel kombinlerin de ilgi gördüğü belirtildi.

Renkli ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken ürünlerin özellikle ailelerden olumlu geri dönüş aldığı ifade edilirken, mağazanın bayram öncesi alışveriş telaşına hareket kattığı kaydedildi.

Bayram yaklaşırken Alanya’daki alışveriş noktalarında yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.Cemali AYDINOĞLU