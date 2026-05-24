Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (ALEDAY) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'da yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine hız verdi.

İhtiyaç sahibi öğrencileri okutma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etme ve gençleri koruma gibi amaçlarla kurduğu Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile Alanya'da iyiliği kurumsallaştıran Şahin, geleneksel hale getirdiği sünnet şölenlerinden birini daha gerçekleştirmek için düğmeye bastı.



TÜM ALANYA'DAN BAŞVURULAR BAŞLADI

Şahin, merkez, eski beldeler ve eski köyler de dahil olmak üzere tüm Alanya'yı kapsayan ücretsiz sünnet şöleni ile ailelerin üzerinden bir yükü daha almayı hedefliyor. Okulların kapanacağı 26 Haziran 2026 Cuma günü sonrasında gerçekleşecek şölen öncesi Şahin'in başkanı olduğu Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nda talepler toplanmaya başlandı.



Çocuklar ile ailelerinin, eğlenceli etkinlikler ve ikramlarla unutulmaz anlar yaşayacakları sünnet şöleni için şimdiden şehrin her köşesinden talepler gelmeye başladı. Çocuklarını dini ve tıbbi kurallara uygun şekilde ücretsiz sünnet ettirmek ve şölende yer almak isteyen aileler, taleplerini Şahin tarafından iyiliği kalıcı kılmak için kurulan Alanya’nın eğitim, dayanışma ve sosyal sorumluluk vakfı ALEDAY' ın Sugözü Mahallesi, Sugözü Caddesi, numara 95C adresinde bulunan merkezine bizzat başvurarak veya 0505 057 07 07 numaralı telefonu arayarak iletebilecekler.