Alanya Hüseyin Azakoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı bilimsel projeler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, fuar hem öğrenciler hem de veliler için heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bilim fuarının açılış programına Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

PROTOKOL STANTLARI TEK TEK GEZDİ

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri öğrenciler tarafından hazırlanan proje stantlarını ziyaret etti. Öğrenciler, hazırladıkları çalışmalar hakkında davetlilere bilgi verirken projelerin ortaya çıkış sürecini de anlattı.

Bilimsel düşünceyi teşvik eden projeler arasında çevre, teknoloji, enerji, geri dönüşüm ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar dikkat çekti.

Ziyaretçiler öğrencilerin özgün fikirleri ve sunum becerilerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, fuar alanında yoğun ilgi oluştu.

“ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR”

Okul Müdürü Mustafa Kaya, bilim fuarlarının öğrencilerin araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin eğitim sürecine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kaya, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil uygulamalı çalışmalarla da kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bilimsel üretimin küçük yaşlarda teşvik edilmesinin önemine dikkat çeken Kaya, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin gurur verici olduğunu belirtti.

“ÖĞRENCİLER BÜYÜK EMEK HARCADI”

Proje yürütücüsü Sevim Yücesan ise fuarda yer alan çalışmaların uzun süren hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını söyledi.

Öğrencilerin büyük bir heyecan ve özveriyle projelerini hazırladığını belirten Yücesan, bilimsel üretkenliğin desteklenmesinin gençlerin özgüvenine de katkı sağladığını ifade etti.

Fuarda sergilenen projelerin ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Yücesan, öğrencilerin ortaya koyduğu emeğin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

BİLİMSEL MERAK ÖN PLANDA TUTULDU

TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı boyunca öğrenciler, hem projelerini tanıtma hem de bilimsel çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Bilimsel merakın, araştırma kültürünün ve üretkenliğin ön plana çıktığı etkinlik, gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam etti.

Okul yönetimi, öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini artırmaya yönelik benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.