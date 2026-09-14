Türkiye genelinde 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken, Antalya'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada dikkat çekti. Şehirde yerleşik yaşayan bir Rus vatandaş, çocuklarını okula bıraktıktan sonra bahçe demirleri önünde beklemeye devam eden velileri kayda aldı.

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlara göre, yabancı uyruklu şahıs okul çevresindeki kalabalığı göstererek takipçilerine "Bu insanların ne yaptığına dair bir fikriniz var mı?" sorusunu yöneltti. Türk velilerin çocuklarının ilk gün heyecanına ortak olmak amacıyla sergilediği bu geleneksel tutum, yerleşik yabancı nüfusun yoğun olduğu Antalya'da kültürel bir farklılık olarak öne çıktı.

YENİ DÖNEMİN TEMASI OYUN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, bu yıl ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim faaliyetleri "Maarifin Kalbinde Oyun" teması merkeze alınarak yürütülüyor. Öğrencilerin okula uyum sürecini ve motivasyonunu desteklemeyi hedefleyen bu yaklaşım kapsamında, derslerin yanı sıra belirlenen tema çerçevesindeki etkinliklere ağırlık veriliyor.