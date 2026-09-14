ALANYA’DA Özçelik Meşrubat personeli Nail Fidan’ın kızı Yüsra Fidan yaşamını yitirdi. Yüsra Fidan’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Alanya Belediyesi personeli İbrahim Cesur’un yeğeni, Mahmut Ceylan ve Nihat Uysal’ın da kuzeni olan Yüsra Fidan’ın vefatı ailesi ve yakınlarında üzüntüye neden oldu. Fidan’ın cenazesi Anamur’un Demirören Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yeni Alanya olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. (Hüseyin DOĞANAY)

Muhabir: Hüseyin DOĞANAY