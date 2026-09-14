Antalya'da 23 Haziran 2026 tarihinde yaşanan yangının ardından seferleri durdurulan nostalji tramvayı hakkında Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama geldi. Vali Şahin, araçların ekonomik ömrünü tamamladığını ve can güvenliği için yenilenmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, yakın zamanda yaşanan bir elektrik çarpması olayına dikkat çekti. Tramvayların mevcut haliyle yolcu güvenliğini tehdit ettiğini belirten Şahin, dış görünümün nostaljik kalabileceğini ancak teknik altyapının modern güvenlik standartlarına ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ADIM BEKLENİYOR

Vali Şahin'in aktardığına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yeni araç alımı konusunda bir girişimi bulunuyor ancak sürecin detayları henüz kamuoyuna yansımadı. Öte yandan, 1999 yılından bu yana hizmet veren hattın iki ayı aşkın süredir kapalı kalması bölge esnafı ve vatandaşların günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor.

MUHTARLARDAN IŞIKLAR CADDESİ'NDE TEPKİ

Şehrin simgelerinden olan hattın kapalı kalmasına çözüm arayan 12 mahalle muhtarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir'den dönüş alamadıkları gerekçesiyle harekete geçti. Işıklar Caddesi'ndeki Atatürk Evi Müzesi önünde toplanan muhtarlar ve bölge halkı, ulaşım mağduriyetinin giderilmesi için tramvayın modernize edilerek acilen yeniden hizmete alınmasını talep etti.