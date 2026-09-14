Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. Delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiaları kapsamında aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine geçildi.

ALANYA’DA GÖREVLİ 2 POLİS GÖZALTINDA

Operasyonun Alanya ayağında da gözaltılar gerçekleştirildi. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli’de görev yaptığı belirtilen, halen Alanya’daki KOM ve Trafik birimlerinde görev yapan 2 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen iddiaların soruşturma makamlarınca incelendiği, gözaltı işlemlerinin ise tek başına suçluluk anlamına gelmediği ve hukuki sürecin devam ettiği belirtiliyor.

SORUŞTURMA AŞAMALAR HALİNDE GENİŞLEDİ

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den itibaren haber alınamaması üzerine başlayan dosya, sonraki yıllarda elde edilen yeni bulgular ve yapılan incelemelerle genişletildi. 2026 yılında soruşturmanın özellikle kamu görevlileri, dijital veriler ve delillerin korunmasına ilişkin iddialar yönünden derinleştirildiği kamuoyuna yansıdı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından daha önce yapılan açıklamalarda; ifade analizlerinin yanı sıra siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının birlikte yürütüldüğü bildirilmişti.

DAHA ÖNCE DE ÇOK SAYIDA OPERASYON YAPILDI

Dosya kapsamında 2026 yılı boyunca farklı aşamalarda operasyonlar gerçekleştirildi. Temmuz ayında Tunceli, Elazığ, Malatya, Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu illerde şüphelilere yönelik işlemler yapılırken, sağlık ve bilişim kayıtları ile soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller incelemeye alındı. Son olarak 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Yeni operasyon, soruşturmanın 6’ncı dalgasını oluşturuyor.

DELİL KARARTMA İDDİALARI AYRI BİR BOYUT KAZANDI

Soruşturmanın son dönemindeki önemli başlıklardan birini, olayın ardından bazı kayıt ve delillere müdahale edildiği yönündeki iddialar oluşturuyor. Başsavcılıklar daha önce yaptıkları açıklamalarda dosyadaki bilgi, belge ve diğer bulguların bütüncül şekilde analiz edildiğini bildirmişti. Bu nedenle soruşturma yalnızca Gülistan Doku’nun akıbetinin belirlenmesine değil, olayın ardından yürütülen işlemlerde herhangi bir delil karartma veya soruşturmaya müdahale bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılmasına da odaklanıyor.

ARAMA VE EL KOYMA NASIL İŞLİYOR?

Ceza soruşturmalarında savcılık tarafından yürütülen işlemler kapsamında, gerekli hukuki koşulların oluşması halinde şüphelilerin adreslerinde arama yapılabiliyor ve soruşturma açısından delil niteliği taşıyabileceği değerlendirilen dijital cihaz, belge ve materyallere el konulabiliyor. Özellikle eski tarihli ve dijital verilerin önem taşıdığı dosyalarda telefonlar, bilgisayarlar, kayıt sistemleri ve diğer elektronik materyaller üzerindeki adli bilişim incelemeleri olayların kronolojisinin oluşturulmasında önemli rol oynayabiliyor. Elde edilen materyallerin soruşturmayla bağlantısının bulunup bulunmadığı ise teknik incelemeler ve savcılık değerlendirmesi sonucunda belirleniyor.

GÖZALTI SONRASI SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Gözaltına alınan şüphelilerin kolluktaki işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor. Savcılık, mevcut deliller ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi gerekli görmesi halinde adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edebiliyor. Nihai karar yargı mercileri tarafından verilirken, soruşturma aşamasındaki bütün şüpheliler açısından masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.

ALANYA AYAĞI DA DOSYAYA DAHİL OLDU

Son operasyonla birlikte Gülistan Doku soruşturmasının Alanya bağlantısı da ortaya çıktı. Halen ilçedeki KOM ve Trafik birimlerinde görev yaptığı belirtilen 2 emniyet mensubunun, olay tarihinde Tunceli’de görev yapmış olmaları nedeniyle soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler hakkındaki işlemler sürerken, operasyon kapsamında ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve ifadelerin alınmasının ardından dosyanın yeni aşamasına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.