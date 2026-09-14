AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal medya ve dijital oyunlardaki güvenliğini artırmaya yönelik yeni mevzuat çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıkladığı çalışmalar kapsamında sosyal medya kullanımında kimlik doğrulama sistemi ve çocuklara sunulan içeriklerin yaş gruplarına göre düzenlenmesi gündemde.

SOSYAL MEDYAYA E-DEVLET İLE GİRİŞ GÜNDEMDE

Hazırlıkları devam eden modelin en dikkat çekici başlıklarından birini sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama oluşturuyor. Üzerinde çalışılan sisteme göre kullanıcıların sosyal medya platformlarına girişlerinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılması öngörülüyor. Sistemin kişisel verilerin korunmasını da gözeten güvenli bir yapıda hazırlanması planlanıyor.

15-18 YAŞ GRUBU İÇİN İÇERİKLER AYRIŞTIRILACAK

Çalışmalar yalnızca sosyal medya platformlarıyla sınırlı değil. Dijital oyunlara yönelik yeni bir yönetmelik hazırlığı da sürdürülüyor. Buna göre dijital içeriklerin yaş gruplarına göre sınıflandırılması, özellikle 15-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik içeriklerin daha belirgin biçimde ayrıştırılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasının önüne geçilmesi ve dijital ortamlarda daha güvenli şekilde vakit geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYADA 3,5 SAATTEN FAZLA VAKİT GEÇİRİYOR

Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya platformlarında günlük ortalama 3,5 saatten fazla zaman geçirdiğine dikkat çekti. Uzun süreli ekran kullanımının çocukların uyku düzenini olumsuz etkileyebildiğini belirten Göktaş, aşırı ekran kullanımının depresyon, kaygı ve konsantrasyon bozukluklarıyla ilişkisine yönelik verilerin de bulunduğunu ifade etti.

ALANYA’DAKİ AİLELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Hazırlanan düzenlemeler, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki çocukları ve aileleri de yakından ilgilendiriyor. Bakanlık, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla dijital okuryazarlık ve dijital ayak izi konularındaki bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Roblox ve Discord gibi platformlara ilişkin erişim kararlarının ise yürütülen yargı süreçleri doğrultusunda uygulandığı belirtildi. Yeni mevzuat çalışmalarının tamamlanmasıyla sosyal medya ve dijital oyunlarda çocukların korunmasına yönelik yeni kuralların gündeme gelmesi bekleniyor.