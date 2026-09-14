Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda sunulan teklife göre, orman yangınlarına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşların su faturaları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ödenecek. Serik, Manavgat, Aksu, Kaş ve Kumluca ilçelerini kapsayan öneri, oy birliğiyle meclis komisyonuna sevk edildi.

Bölgede eylül ayında peş peşe çıkan orman yangınlarında yöre halkı söndürme çalışmalarına aktif destek vermişti. Özellikle 7 Eylül'de Serik'te başlayıp 6 evin zarar gördüğü ve Aksu'da 67,5 saatte kontrol altına alınabilen yangınlarda, vatandaşlar evlerindeki çeşmelerden traktör ve tankerleri doldurarak alevlerin önüne geçmişti. Kumluca'da 8 Eylül'de başlayan ve Kaş'ta da etkili olan yangınlarda benzer sivil inisiyatifler görülmüştü.

FATURALAR NASIL TESPİT EDİLECEK?

Meclise sunulan ve komisyona aktarılan bilgilere göre, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların su sayaçları yangın öncesi ve sonrası tarihler dikkate alınarak incelenecek. Yangın günlerinde olağan tüketimin çok üzerinde su kullandığı tespit edilen adreslerin oluşan fark giderleri belediye bütçesinden karşılanacak. Uygulamanın, komisyon incelemesinin ardından meclisten geçerek kesinleşmesi bekleniyor.