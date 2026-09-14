2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardaki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelindeki okullarda görev yapmak üzere 31 bin bahçe görevlisi istihdam edilirken, şüpheli durumlarda kullanılmak amacıyla 2 bin 800 el dedektörü dağıtımı gerçekleştirildi.

YEDİ BAKANLIKTAN ORTAK GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Öğrencilerin okul içi ve çevresindeki huzurunu sağlamak amacıyla devletin farklı kademeleri ortak bir çalışma yürütüyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere toplam yedi bakanlığın katılımıyla yeni bir güvenlik protokolü hazırlandı. Yakın zamanda imzalanması planlanan bu protokol ile okul çevrelerindeki risklerin minimize edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, internet kafeler, oyun salonları ve okul servisleri üzerindeki denetimlerin de artırılacağı bildirildi.

OKULLARDA RİSK ODAKLI GÜVENLİK DÖNEMİ

Bakanlığın uyguladığı strateji kapsamında eğitim kurumları dört farklı risk derecesine göre sınıflandırılıyor. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda doğrudan polis memurları görev yaparken, üçüncü ve dördüncü derecedeki okullarda ise koordinasyon görevlileri süreçleri takip ediyor. Dağıtılan el dedektörleri, risk analizi çerçevesinde okul çevresinde şüpheli görülen şahısların hızlıca aranabilmesi ve olası tehlikelerin okul bahçesine girmeden engellenmesi için kullanılacak.

ANTALYA DAHİL 10 İLDE GÖÇ DANIŞMA ARAÇLARI

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında yer alan bir diğer önemli gelişme ise Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki hizmet araçlarının dönüşümü oldu. Daha önce düzensiz göçle mücadelede kullanılan 375 mobil göç aracının bir kısmı, göç danışma aracına dönüştürüldü. Halihazırda Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 10 ilde 42 göç danışma aracı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar bu sayının 40 ilde 75 araca çıkarılması planlanıyor.

Türkiye'de eğitim gören 1 milyon uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak için devreye alınan bu araçlar, yabancı öğrencilerin parmak izi ve adres tescil işlemlerini kolaylaştırıyor. Uygulama aynı zamanda yaşlı, hasta ve engelli yabancıların işlemlerinin evlerinde yapılabilmesine de olanak tanıyor. Güvenlik ve göç yönetimi alanındaki bu eş zamanlı adımlar, kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.