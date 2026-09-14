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Yaklaşık 12 saat sürmesi planlanan gece mesaisi öncesinde, bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için akşam saatlerine kadar temel su ihtiyaçlarını depolamaları büyük önem taşıyor. Yetkililer, belirlenen saat diliminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınmasını istedi.

Belediyenin açıklamasına göre, Soğuksu, Yıldız, Bayındır ve Güvenlik mahallelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü meydana gelecek. Çalışmalar 16 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayıp, 17 Eylül Perşembe sabahı 08.00'e kadar sürecek.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir ve Hamidiye caddelerinin kesişim noktasında yürütülecek altyapı mesaisi, bölgedeki su akışını geçici olarak durduracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilecek hat bağlantı çalışması sebebiyle dört mahallede su kesintisi yapılacağını bildirdi.

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