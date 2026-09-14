Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Antalya genelinde okul servislerine yönelik güvenlik uygulamaları hızlandırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmesi için ilk gün sahaya inerek 440 okul servis aracı ve sürücüsünü kontrolden geçirdi.

Öğrencilerin evlerinden eğitim kurumlarına huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda, araçların mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Jandarma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu kontroller sadece açılış haftasıyla sınırlı kalmayacak.

DENETİMLER YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK Mİ?

Eğitim dönemi boyunca öğrencilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak adına trafik ekiplerinin kararlı bir şekilde sahada olacağı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşılan mesajda, yeni dönemin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için sağlık ve başarı getirmesi temennisinde bulunuldu.

VELİLER SERVİS SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Trafik güvenliği standartlarına göre, okul servis araçlarında velilerin de gözlemleyebileceği bazı temel kurallar hayati önem taşıyor. Güvenli bir yolculuk için araçların arkasında kırmızı ışıklı "Dur" levhasının ve "Okul Taşıtı" yazısının bulunması, her öğrenci için emniyet kemerinin çalışır durumda olması ve ilköğretim ile anaokulu öğrencilerini taşıyan servislerde rehber personelin görev yapması zorunlu tutuluyor.