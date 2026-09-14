Avrupa Birliği (AB), 27 üye ülkede reşit olmayan kullanıcıları sanal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in perşembe günü Avrupa Parlamentosu'nda tanıtacağı 'AB Çocuk Yasası', platformlara erişimde katı yaş sınırları ve algoritmik kısıtlamalar içeriyor.

Avrupa basınında yer alan detaylara göre, düzenlemenin en önemli maddesi sosyal medya kullanımına getirilecek yaş engeli olacak. Fransa ve Yunanistan'ın talepleriyle şekillenen tasarıda, uzman heyetlerin tavsiye ettiği 13 yaş altı tam yasak ile Fransa'nın ısrar ettiği 15 yaş sınırı arasındaki seçenekler değerlendiriliyor.

YENİ DÜZENLEME PLATFORMLARI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Yasanın kabul edilmesi halinde teknoloji şirketleri, uygulamalarını tasarımdan itibaren güvenli hale getirmek zorunda kalacak. Bu kapsamda, çocukları ekranda daha uzun süre tutmayı hedefleyen sonsuz kaydırma ve sürekli bildirim gönderme gibi bağımlılık yapıcı özellikler, reşit olmayan kullanıcılar için tamamen devre dışı bırakılacak. Düzenleme, dijital platformların iş modellerini çocukların ruh sağlığını merkeze alarak yeniden kurgulamasını zorunlu kılıyor.