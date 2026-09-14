Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2026 tarihinde Antalya genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yatırım, deplase ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan kesintilerden Alanya başta olmak üzere Akseki, Aksu, Demre, Elmalı, Finike, Kepez, Korkuteli ve Kumluca ilçelerindeki belirli mahalleler etkilenecek. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde yürütülecek çalışmaların gün boyu farklı saat dilimlerinde tamamlanması planlanıyor.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya ilçesinde gün boyunca farklı bölgelerde altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Konaklı ve Payallar mahallelerinde yatırım çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 16.00 saatleri arasında iki ayrı kesinti yapılacak. Mahmutlar Mahallesi'nde ise Barış, Mehmet Çakır, 215 ve 216 numaralı sokaklarda 09.00-16.00 arası; 141 Numaralı Sokak, Töngetler ve Gövez bölgelerinde ise 09.00-15.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

İlçedeki diğer kesintiler kapsamında Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım çalışması yürütülecek. Kestel ve Yaylalı mahallelerini kapsayan Kara Koyak Sokak ile Söylemez Mevkii'nde ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI NASIL?

Antalya'nın merkez ve çevre ilçelerinde de eş zamanlı bakım faaliyetleri yürütülecek. Aksu ilçesinde Altıntaş, Güzeloba ve Güzelyurt mahallelerinde; Kepez'de ise Altınova Orta ve Menderes mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Aynı saat diliminde Akseki, Elmalı, Finike ve Korkuteli ilçelerinin belirlenen mahallelerinde de enerji altyapısı yenileme işlemleri gerçekleştirilecek. Demre ilçesinde ise Kapaklı, Yavu ve Çevreli bölgelerinde kesinti 09.00 ile 12.30 saatleri arasında yapılacak. Kumluca'nın Karşıyaka ve Kum mahalleleri de planlı çalışma takviminde yer alıyor.

KESİNTİ ÖNCESİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı altyapı ve yatırım çalışmaları sırasında voltaj dalgalanmaları yaşanabilmektedir. Uzun süreli kesintilerde elektronik cihazların zarar görmemesi adına, enerji akışı tamamen kesilmeden önce hassas ev aletlerinin fişten çekilmesi tavsiye ediliyor. Çalışmaların erken tamamlanması halinde şebekeye planlanan saatten önce enerji verilebileceği için vatandaşların tedbiri elden bırakmaması önem taşıyor.