İngiltere Premier Lig'de sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Hull City'de kulüp sahibi Acun Ilıcalı, HT Spor'a takımın performansını değerlendirdi. Chelsea ve Manchester United gibi zorlu rakiplere karşı alınan 8 puanın beklentilerini aştığını belirten Ilıcalı, takımın mevcut durumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçtiğimiz sezondan 8 oyuncuyla yola devam ettiklerini ve yapılan 18 yeni transferin henüz tam anlamıyla takıma entegre edilmediğini aktaran Ilıcalı, mevcut kadronun enerjisinin kendilerine rüya gibi bir başlangıç yaşattığını ifade etti. İngiltere'de karşılaştıkları önyargılara da değinen kulüp sahibi, "Bir Türk yapamaz" şeklindeki yorumların takımı daha fazla motive ettiğini ve eleştirilere sahada yanıt verdiklerini vurguladı.

TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFER SÜRECİ

Teknik direktör Jakirovic'in takımın başına geçiş sürecini anlatan Ilıcalı, Hırvatistan, Bosna ve Slovenya liglerinin yanı sıra Türkiye'de Kayserispor'u çalıştıran deneyimli ismin normal şartlarda İngiliz yöneticilerin radarında olmadığını belirtti. Kıbrıs Rum Kesimi'ne transferi son anda iptal olan Jakirovic'i Türkiye'deki performansı sayesinde keşfettiklerini söyleyen Ilıcalı, İngiliz ekibini bu vizyona ikna ettiğini açıkladı. Oyuncu transferlerine de değinen kulüp sahibi, 20 milyon sterline satılan Philogene'in yanı sıra takıma katılan McBurnie ile Belloumi'nin sergilediği üst düzey performanslara dikkat çekti.

PREMİER LİG'DE KALICI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Dünyanın en zorlu futbol ligi olarak kabul edilen ve bütçe makasının oldukça açık olduğu Premier Lig'de, yeni yükselen veya alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlar için 40 puan barajı kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu duruma paralel olarak Ilıcalı da ligde kalmak için 37-38 puanın yeterli olabileceğini öngördüklerini bildirdi. Henüz genel bir puan hesabı yapmak için erken olduğunu, Manchester City ve Arsenal gibi zirve takımlarının tablonun şekillenmesinde rol oynayacağını aktaran Ilıcalı, ligin son 10 haftasında Avrupa kupalarına katılım hesapları yapmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.