​Tutukluluğunun 15. ayına giren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği yeni mektupla gündem yarattı. Yaşadığı süreci ve duyduğu kırgınlıkları kaleme alan Böcek, hazırlıklarını sürdürdüğü üçüncü kitabında hiçbir şeyi saklı tutmayacağını belirtti.

​"İLLÜZYONLARINIZI SARSACAK"

​Cezaevi sürecinde yaşadıklarını, tanıklıklarını ve maruz kaldığı haksızlıkları sayfaya aktardığını ifade eden Muhittin Böcek, kitabının bazı kesimleri fazlasıyla rahatsız edeceğini vurguladı. Böcek, mektubunda, yazdıklarının kimsenin rahatı için olmadığını belirterek illüzyonları sarsacağını ve herkesin yaptığıyla yüzleşeceğini dile getirdi.

​KİMLERİ İFŞA EDECEK?

​Mektubunda, zor günlerinde yanında görünmesine rağmen sırt çevirenleri ve menfaat ilişkisi içine girenleri hedef alan Böcek, kitabında kimleri kaleme aldığını net bir şekilde açıkladı. Gözlerini açtığında etrafında pervane olup cezaevinde unutanları, ziyarete gelip yanınızdayız deyip arkasını dönerek hesap kitap yapanları ve "işi bitti" diyenleri hedef alacağını belirten Böcek; kurtla avlanıp çoban kardeşle oturanları, makam ve mevki sahibi yaptığı birkaç vefasızı da kitabına taşıdığını ifade etti. Ayrıca yalan yanlış iftiralar atanları, asılsız söylemlere inananları ve akraba sandığı halde sırtına hançer vuranları da unutmadığını vurguladı.

​Böcek, tüm bu kırgınlıkların yanı sıra bu zor süreçte hep yanında olan can dostlarını, yol arkadaşlarını ve Antalya'nın güzel insanlarını da kitabında gururla yer vereceğini belirtti. Halkın tertemiz sevgisi ve dualarıyla ayakta kaldığını ifade eden Muhittin Böcek, yaşanan tüm haksızlıkların ve gerçeğin dürüstçe bu kitapta bulunacağını kaydetti.

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Kaynak: Haber Merkezi