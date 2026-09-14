Serik'te seyir halindeki bir kamyonun tekerleğinin yerinden kopması korku dolu anlara neden oldu. Hızla savrulan tekerlek, araçların arasından geçtikten sonra yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak hasara yol açtı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken tekerleklerinden biri henüz bilinmeyen nedenle yerinden koptu.

ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİ

Kamyondan ayrılan tekerlek, hızla yol kenarına doğru ilerledi. Bu sırada karşı yönden gelen araçların ve yol kenarında park halinde bulunan otomobillerin arasından geçen tekerlek, reklam tabelasına çarparak durabildi.

Tekerleğin herhangi bir araca veya yayaya çarpmaması olası bir kazanın önüne geçti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun seyir halinde olduğu sırada tekerleğinin koparak fırladığı, hızla ilerleyen tekerleğin araçların arasından geçtikten sonra yol kenarındaki tabelaya çarptığı görüldü.

Olayda reklam tabelasında maddi hasar meydana geldi.