Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kentin Ağustos ayı asayiş ve güvenlik bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Hulusi Şahin'in açıkladığı verilere göre, il genelinde meydana gelen 12 bin asayiş olayının yüzde 99,9'u aydınlatıldı. Bu olayların 4 bin 100'ü kişilere, bin 404'ü malvarlığına, 118'i devlete ve bin 778'i topluma karşı işlenen suçlardan oluşurken, 4 bin 600 olayın ise takibi gereken suçlar kapsamında olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye’nin Huzuru Projesi' çerçevesinde yapılan toplantıya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez katıldı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 bin 237 kişi yakalandı ve bu şüphelilerden 754'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENETİMLERDE 1,4 MİLYON KİŞİ SORGULANDI

Ağustos ayı boyunca 2 bin 1'i şok uygulama olmak üzere toplam 2 bin 847 denetim gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 1 milyon 475 bin 53 kişi ile 1 milyon 512 bin 730 araç sorgulandı. Ekiplerin aramalarında 88 tabanca, 30 kurusıkı tabanca, 72 av tüfeği, 21 kesici alet, 4 bin 909 fişek ve 88 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca çalıntı kaydı bulunan 13 otomobil, 23 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet bulundu.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK BİLANÇOSU NEDİR?

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen bin 81 operasyonda bin 228 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 124 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 259 kilo 175 gram esrar, 20 kilo 440 gram skunk, 9 kilo 768 gram metamfetamin, 3 kilo 947 gram eroin ve 793 gram kokain ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 169 operasyonda ise 301 şüpheliye işlem yapılıp 113'ü tutuklanırken, suç örgütü kurma iddiasıyla işlem yapılan 14 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.

TURİZM SEZONUNDA TRAFİK VE DENİZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANDI?

Turizm sezonunun zirve yaptığı Ağustos ayında artan nüfus hareketliliği, il genelindeki trafik ve deniz denetimlerinin yoğunlaşmasını beraberinde getirdi. Trafik ekiplerince kontrol edilen 412 bin 976 sürücüden kurallara uymayanlara 96 bin 506 idari para cezası kesildi ve 2 bin 968 araç trafikten men edildi. Meydana gelen 2 bin 510 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 75 kişi yaralandı ve kentteki tescilli araç sayısının 1 milyon 735 bin 395'e ulaştığı aktarıldı.

Sahil Güvenlik unsurları 2 bin 521 saatlik seyirle bin 217 deniz aracını denetledi ve 351 araca yasal işlem uyguladı. Çevre Kanunu'na muhalefetten 960 bin 302 TL, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten ise 161 bin 52 TL ceza kesildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 10 operasyonda 14 organizatör hakkında işlem başlatılırken, Antalya genelinde oturma ve çalışma izniyle ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısının 149 bin 935 olduğu açıklandı.