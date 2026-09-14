MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde haftanın ilk sonuçları belli oldu. Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen çekilişi takip eden binlerce vatandaş, 14 Eylül Pazartesi akşamı açıklanan sonuçların ardından kuponlarını kontrol etmeye başladı.

On Numara’da çekilen 22 sayı arasından 10’unu doğru tahmin ederek büyük ikramiyeye ulaşmayı hedefleyen şans oyunu tutkunları, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kazandıran numaraları araştırıyor.

14 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

14 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinde kazandıran 22 numara şöyle sıralandı:

3, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 24, 37, 39, 43, 44, 49, 50, 51, 56, 57, 67, 68, 71, 76

Kuponunda bu numaralardan bulunan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından biletlerini resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.

ON NUMARA’DA İKRAMİYE NASIL KAZANILIYOR?

On Numara çekilişinde toplam 22 numara belirleniyor. Oyuncuların kuponlarında seçtikleri numaralar ile çekilişte belirlenen sayılar karşılaştırılıyor. Çekilen numaralardan 10’unu doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiye kategorisinde yer alıyor.

Bunun yanı sıra 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru bilenler de ilgili kategorilerde ikramiye kazanabiliyor. Oyunun dikkat çeken özelliklerinden biri ise çekilen 22 numaradan hiçbirini doğru tahmin edemeyen kuponların da ikramiye kategorisinde yer alması.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

14 Eylül On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarının ikramiye kazanıp kazanmadığını Milli Piyango Online üzerinden öğrenebiliyor. Bilet bilgileri sorgulama ekranına girilerek çekiliş sonucu kontrol edilebiliyor.

Sonuçların kesin olarak doğrulanması ve ikramiye durumunun öğrenilmesi için Milli Piyango’nun resmi sonuç sorgulama ekranının kullanılması gerekiyor.

GÖZLER BÜYÜK İKRAMİYEDE

Kazandıran numaraların açıklanmasının ardından çekilişte büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye kategorilerine göre dağıtılacak tutarlar da merak konusu oldu. Paylaşılan ilk bilgilerde kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarlarına ilişkin ayrıntılar yer almadı.

14 Eylül çekilişinde kuponuna güvenen vatandaşlar, resmi sonuç ekranından biletlerini sorgulayarak ikramiye durumlarını kontrol edebilecek.