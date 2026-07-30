Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları esnasında içme suyu ana isale hattı patladı. Basınçla yeryüzüne çıkan tonlarca su, kısa sürede caddeyi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait öğrenci yurtlarının girişini göle çevirdi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, yolları kaplayan su birikintisi nedeniyle üniversite öğrencileri yurtlarına giriş ve çıkışlarda büyük zorluk yaşadı. Bazı öğrenciler eşyalarının ıslanmaması için alternatif yollar ararken, bazıları suyun içinden geçmek zorunda kaldı.

ASAT EKİPLERİNDEN MÜDAHALE BEKLENİYOR

Olayın ardından bölge sakinleri ve öğrenciler durumu yetkililere bildirdi. Ancak ihbarlara rağmen Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekiplerinin olay yerine hızla ulaşarak çalışmalara başlamaması tepki topladı. Dakikalar içinde genişleyen su birikintisi, çevredeki araç trafiğini ve yaya ulaşımını olumsuz etkiledi.

ALTYAPI KAZILARINDA RİSK YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

Şehir içi altyapı yenileme çalışmalarında ana isale hatlarının zarar görmesi, genellikle plansız kazıların veya eski hatların haritalandırma eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bu tür şantiye alanlarında su kesintisi ve ani su baskını risklerine karşı acil müdahale ekiplerinin koordineli çalışması gerektiğini belirtiyor.

Arızanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından belli olacak. Bölge halkı, tonlarca temiz suyun israf olmaması ve öğrencilerin mağduriyetinin daha da büyümemesi adına yetkililerin kalıcı çözüm üretmesini talep ediyor.