Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla iki günlük yangın tablosunu paylaştı. Açıklamaya göre bölgede toplam 12 yangın kayda geçti; bunların 9'u kontrol altına alınırken 3'ünde müdahale sürüyor.

Tablo, orman yangınları ile ziraat ve yerleşim yerlerinde çıkan yangınlar olmak üzere iki ayrı başlıkta değerlendirildi.

DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARI

Açıklamanın yapıldığı saatlerde iki noktada orman yangınına müdahale sürüyordu:

Kaş ilçesine bağlı Kalkan'ın Üzümlü bölgesi ve Demre'nin Hoyran bölgesi.

KONTROL ALTINA ALINAN ORMAN YANGINLARI

Bölge müdürlüğü, beş orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi:

Gazipaşa / Doğanca, Gazipaşa / Karalar, Kumluca / Ortaköy, Kumluca / Erentepe ve Korkuteli / Ardıçdağı (Doyran).

ZİRAAT VE YERLEŞİM YANGINLARINDA DÖRT NOKTA SÖNDÜRÜLDÜ

Ormanlık alan dışında, ziraat ve yerleşim yerlerinde çıkan yangınlardan dördü kontrol altına alındı:

Alanya / Karapınar, Manavgat / Gençler, Alanya / Yeşilöz ve Gazipaşa / Beyobası.

Bu kategoride devam eden tek yangın ise Gazipaşa'nın Karalar bölgesinde bulunuyor. Karalar'da orman yangını kontrol altına alınmış olmakla birlikte, ziraat ve yerleşim alanındaki yangına müdahale devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN ARALIKSIZ MÜDAHALE

Bölge müdürlüğü, devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla ekiplerin havadan ve karadan aralıksız mücadele ettiğini vurguladı.

VATANDAŞLARA 112 ÇAĞRISI

Açıklamada vatandaşlardan yangın riskine karşı duyarlı olmaları istendi. Herhangi bir duman ya da yangın belirtisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.