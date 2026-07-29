Antalya genelinde nem oranının yüzde 10'a düşmesi ve hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla art arda orman yangınları yaşanıyor. Kırsal mahallelerdeki muhtarların sosyal medya üzerinden yaptığı acil çağrılar üzerine çiftçiler teyakkuza geçti. Olası alevlere ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla, traktörlerin arkasında bulunan zirai ilaç depoları suyla doldurularak köy meydanlarında hazır bekletilmeye başlandı.

YANGINLARA İLK MÜDAHALE NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Kırsal bölgelerde resmi itfaiye ve arazöz ekiplerinin olay yerine ulaşması engebeli coğrafi şartlar nedeniyle zaman alabiliyor. Çiftçilerin zirai ilaçlama tanklarını suyla doldurarak oluşturduğu bu gönüllü birlikler, alevlerin rüzgarın da etkisiyle geniş ormanlık alanlara sıçramadan bastırılmasında kritik bir rol oynuyor. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı hızlı ihbarlar da bu erken müdahale zincirinin temelini oluşturuyor.

HANGİ İLÇELERDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR?

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı habere göre, polis ve jandarma ekipleri ormanlık alanlara girişleri yasaklayarak denetimleri artırdı ve sürekli uyarı anonsları yapmaya başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 28 Temmuz tarihli verilerine göre, Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi Üzümlü mevkisi ile Demre ilçesi Hoyran bölgesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Uçak, helikopter ve arazözlerin sevk edildiği bu alanlarda çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Gazipaşa Karalar'da ziraat alanında çıkan yangına yönelik müdahalenin de devam ettiği bildirildi.

ALANYA VE ÇEVRESİNDE DURUM NE?

Bölgede çıkan birçok yangın ise ekiplerin yoğun çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Alanya Karapınar ve Yeşilöz, Manavgat Gençler ile Gazipaşa Beyobası bölgelerinde ziraat alanları ve yerleşim yerlerinde çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü açıklandı. Aynı zamanda Kumluca'da Ortaköy ve Erentepe, Korkuteli'nde Ardıçdağı (Doyran), Gazipaşa'da Doğanca ile Karalar orman bölgeleri ve Finike Hoyran mevkisindeki alevler de kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.